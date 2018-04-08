Дмитрий Парфенов: «Тосно» не собирается сдаваться

— Начало понравилось, ребята сделали то, о чем мы договаривались. Потом эмоции угасли, а соперник добавил. Немного подсели, соперник забил. В концовке сделали нелепую ошибку и упустили победу. Сдаваться не собираемся, каждое очко на вес золота.

— Тарханов сказал, что пенальти не было, и судье нужно ставить кол. Согласны? — Не хотелось бы говорить на эмоциях. В Екатеринбурге тоже много спорных моментов было.

Погребняк показал «Зениту» , как забивать, но не вытащил «Тосно» со дна — В полуфинале Кубка России играете со "Спартаком" . Выход в финал — посильная задача, или команда сконцентрируется на борьбе за выживания? — Для нас каждый матч самый важный, идем от игры к игре.

— Стоит ли ждать Быстрова до конца сезона? — Давайте говорить о тех, кто сегодня был на поле, — передает слова Парфенова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, «Тосно» и «Урал» сыграли вничью 2:2. Дубль в составе хозяев оформил Павел Погребняк, у гостей голы на счету Владимира Ильина и Отмана Эль-Кабира.

Команда из Ленинградской области с 24 очками идет на 15-м месте в турнирной таблице РФПЛ, клуб из Екатеринбурга с 30 баллами занимает девятое место.

Напомним, в следующем туре «Тосно» 13 апреля сыграет в Грозном с «Ахматом», «Урал» 15 апреля примет «Спартак».