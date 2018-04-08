Ещё
Дмитрий Парфенов: «Тосно» не собирается сдаваться
Далее:
Читайте также:
Ещё

Дмитрий Парфенов: «Тосно» не собирается сдаваться 

Советский спорт 2 часа назад
Фото: Советский спорт
— Начало понравилось, ребята сделали то, о чем мы договаривались. Потом эмоции угасли, а соперник добавил. Немного подсели, соперник забил. В концовке сделали нелепую ошибку и упустили победу. Сдаваться не собираемся, каждое очко на вес золота.
— Тарханов сказал, что пенальти не было, и судье нужно ставить кол. Согласны? — Не хотелось бы говорить на эмоциях. В Екатеринбурге тоже много спорных моментов было.
Погребняк показал «Зениту», как забивать, но не вытащил «Тосно» со дна  — В полуфинале Кубка России играете со "Спартаком". Выход в финал — посильная задача, или команда сконцентрируется на борьбе за выживания? — Для нас каждый матч самый важный, идем от игры к игре.
— Стоит ли ждать Быстрова до конца сезона? — Давайте говорить о тех, кто сегодня был на поле, — передает слова Парфенова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
Напомним, «Тосно» и «Урал» сыграли вничью 2:2. Дубль в составе хозяев оформил Павел Погребняк, у гостей голы на счету Владимира Ильина и Отмана Эль-Кабира.
Команда из Ленинградской области с 24 очками идет на 15-м месте в турнирной таблице РФПЛ, клуб из Екатеринбурга с 30 баллами занимает девятое место.
Напомним, в следующем туре «Тосно» 13 апреля сыграет в Грозном с «Ахматом», «Урал» 15 апреля примет «Спартак».
Советский спорт: последние новости
Вратарь «Виннипега» Хеллебайк установил рекорд НХЛ для вратарей из США «Интер» на выезде уступил «Торино» «Фейеноорд» на выезде обыграл «Твенте»
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой293
Нурмагомедов обратился к Макгрегору2
Ягудин с женой попали в больницу28
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Нурмагомедов стал чемпионом UFC42
Видео
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
00:55
Почему посадили звезду отечественного футбола
Футбол Статьи
04:00
Нурмагомедов стал чемпионом UFC
MMA
00:15
Глушаков получил подарок от Буффона
Футбол
01:21
Макгрегор сдался полиции
MMA
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:10
Биатлонистка сборной РФ ответила на «чмошницу»
Биатлон
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение