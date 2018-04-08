СМИ: Манчини прибыл в Рим, чтобы обсудить работу в сборной Италии

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини прилетел сегодня днем в Рим, чтобы провести переговоры о работе в сборной Италии, сообщает Footbal Italia. Он попал в объективы камер в аэропорту во Фьюмичино, но отказался от каких-либо комментариев.

Напомним, что с февраля исполняющим обязанности главного тренера сборной Италии является Луиджи Ди Бьяджо. Контракт Манчини с «Зенитом» рассчитан до июня 2020 года.

Манчини или Семак? Колонка главного редактора «СЭ» // «Манчини — единственный топ-тренер, которого Италия может себе позволить»

#premiumsport Roberto #Mancini è sbarcato a Fiumicino: quasi fatta per la panchina della #Nazionale. A maggio prevista la firma, al termine del campionato russo. @robymancio @Vivo_Azzurro pic.twitter.com/F1Nof5OOMz

— PremiumSportHD (@PremiumSportHD) 8 апреля 2018 г.