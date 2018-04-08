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СМИ: Манчини прибыл в Рим, чтобы обсудить работу в сборной Италии
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СМИ: Манчини прибыл в Рим, чтобы обсудить работу в сборной Италии 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини прилетел сегодня днем в Рим, чтобы провести переговоры о работе в сборной Италии, сообщает Footbal Italia. Он попал в объективы камер в аэропорту во Фьюмичино, но отказался от каких-либо комментариев.
Напомним, что с февраля исполняющим обязанности главного тренера сборной Италии является Луиджи Ди Бьяджо. Контракт Манчини с «Зенитом» рассчитан до июня 2020 года.
Манчини или Семак? Колонка главного редактора «СЭ» // «Манчини — единственный топ-тренер, которого Италия может себе позволить»
#premiumsport Roberto #Mancini è sbarcato a Fiumicino: quasi fatta per la panchina della #Nazionale. A maggio prevista la firma, al termine del campionato russo. @robymancio @Vivo_Azzurro pic.twitter.com/F1Nof5OOMz
— PremiumSportHD (@PremiumSportHD) 8 апреля 2018 г.
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