«Милан» интересуется хавбеком «Суонси»

«Милан» интересуется полузащитником «Суонси» Ки Сон Ёном.

Руководство «россонери» хочет усилить 29-летним корейцем опорную зону команды.

В текущем сезоне на счету Ки Сон Ёна два гола и три ассиста в 27 матчах во всех турнирах.