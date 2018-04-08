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«Милан» интересуется хавбеком «Суонси»
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«Милан» интересуется хавбеком «Суонси» 

Евро-футбол.Ру 2 часа назад
«Милан» интересуется полузащитником «Суонси» Ки Сон Ёном.
Руководство «россонери» хочет усилить 29-летним корейцем опорную зону команды.
В текущем сезоне на счету Ки Сон Ёна два гола и три ассиста в 27 матчах во всех турнирах.
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