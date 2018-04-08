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2-й бомбардир за всю историю НХЛ Ягр: «Я еще не хочу завершать карьеру»
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2-й бомбардир за всю историю НХЛ Ягр: «Я еще не хочу завершать карьеру» 

SPORT24.ru 1 час назад
Нападающий Яромир Ягр, выступающий за «Кладно», заявил, что не собирается завершать карьеру и не исключает возвращения в НХЛ.
1 июля Ягр станет неограниченно свободным агентом в НХЛ. Он занимает второе место в истории НХЛ по набранным очкам (1921) после Уэйна Гретцки (2857), третье по голам (766) после Гретцки (894) и Горди Хоу (801) и по количеству игр (1733), уступая Хоу (1767) и Марку Мессье (1756).
«Я бы с большим удовольствием сейчас играл в НХЛ, но в качестве запасного варианта меня все устраивает здесь. У меня был шанс в «Калгари», и я не смог показать себя с лучшей стороны, получил травму. В Европе мало катков энхаэловского размера. По-моему, у нас в Кладно он единственный на всю Чехию. Так что мы можем играть в энхаэловском стиле.
Я понемногу тренируюсь в индивидуальном порядке. Хочу полностью восстановиться, а дальше будет видно. Я еще не хочу завершать карьеру и всегда могу играть здесь. Но сначала я хочу восстановить здоровье, а потом понять, на что я способен.
Я сделал это для себя, чтобы играть как можно дольше. Это моя команда, так что я должен был это сделать», — цитирует Ягра New York Times.
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