2-й бомбардир за всю историю НХЛ Ягр: «Я еще не хочу завершать карьеру»

Нападающий Яромир Ягр , выступающий за «Кладно», заявил, что не собирается завершать карьеру и не исключает возвращения в НХЛ.

1 июля Ягр станет неограниченно свободным агентом в НХЛ. Он занимает второе место в истории НХЛ по набранным очкам (1921) после Уэйна Гретцки (2857), третье по голам (766) после Гретцки (894) и Горди Хоу (801) и по количеству игр (1733), уступая Хоу (1767) и Марку Мессье (1756).

«Я бы с большим удовольствием сейчас играл в НХЛ, но в качестве запасного варианта меня все устраивает здесь. У меня был шанс в «Калгари», и я не смог показать себя с лучшей стороны, получил травму. В Европе мало катков энхаэловского размера. По-моему, у нас в Кладно он единственный на всю Чехию. Так что мы можем играть в энхаэловском стиле.

Я понемногу тренируюсь в индивидуальном порядке. Хочу полностью восстановиться, а дальше будет видно. Я еще не хочу завершать карьеру и всегда могу играть здесь. Но сначала я хочу восстановить здоровье, а потом понять, на что я способен.