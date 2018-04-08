Сёмин: никакого чемпионства у нас нет, есть только борьба за него

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился ожиданиями от матча 25-го тура РФПЛ с «Ростовом». Встреча состоится 8 апреля в 16:30 по московскому времени.

«Насколько команда психологически устойчива после поражения от «Амкара», покажет игра. Поражения бывают. У нас была большая серия с победами, но когда-то всё хорошее заканчивается. Главная задача — начать снова побеждать. Из-за отсутствия Денисова ничего в тактике не изменится. Все играют на своих позициях. «Ростов» не стоит в обороне, но хорошо обороняется. Атакует он тоже хорошо, много квалифицированных игроков в атаке. Думаю, будет равная, тяжёлая игра, как и все остальные матчи. Сейчас кто-то выигрывает в один мяч, постоянно идёт борьба. Давление? Никакого чемпионства у нас нет. Идёт борьба за чемпионство. Мы боремся и будем бороться до последнего", — сказал Сёмин в эфире телеканала «Наш футбол».