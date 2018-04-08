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Мирзов: «Тосно» наиграл на победу, у «Урала» почти ничего не было у наших ворот
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Мирзов: «Тосно» наиграл на победу, у «Урала» почти ничего не было у наших ворот 

Чемпионат.com 2 часа назад
Полузащитник «Тосно» Резиуан Мирзов прокомментировал результат матча с «Уралом» (2:2) в 25-м туре РФПЛ.
«Играли неплохо, голы забили, моменты имели. Не смогли довести до победного, не смогли удержать счёт. Не думаю, что это психология. Не доиграли момент, а так у «Урала» ничего не было у наших ворот. Наиграли на победу, но не получилось выиграть.
Пенальти? Он мне в ногу попал, я упал. Чистейший пенальти, соперник даже не спорил», — передаёт слова Мирзова корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.
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