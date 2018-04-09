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Годро примет решение о поездке на ЧМ-2018 после визита к больному отцу
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Годро примет решение о поездке на ЧМ-2018 после визита к больному отцу 

Чемпионат.com 26 минут назад
Нападающий «Калгари Флэймз» Джонни Годро может принять участие в чемпионате мира—2018, сообщает в своём «твиттере» североамериканский журналист Пит Штайнберг. Как сообщается, игрок получил приглашение от тренерского штаба сборной США, но примет решение только после визита к отцу, которые недавно перенёс сердечный приступ и операцию.
24-летний Годро принял участие в 80 матчах регулярного чемпионата, сумев записать в актив 64 (24+60) очка при показателе полезности "+2" и 26 минутах штрафного времени. Игрок проводил на льду почти 20 минут за игру.
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