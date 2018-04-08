Раде Дугалич: Мы контролировали игру, всё время атаковали, но получили такие обидные голы 

— Чего не хватило для победы?
— Не хватило фарта. Пропустили в концовках обоих таймов. Очень обидно.
— В начале была установка на быстрый гол?
— Нет. Должны были обязательно выигрывать, чтобы подняться в таблице. Но впереди ещё есть матчи. Посмотрим, надо выигрывать оставшиеся.
— Как-то отразилось на игре большое количество мелких фолов соперника?
— Нет. Мы контролировали игру, атаковали всё время, но пропустили такие обидные голы…
— А в чем причина этих голов, расслабились?
— Думаю, да, расслаблялись, не хватало концентрации на все 90 минут, — цитирует Дугалича Rusfootball.info.