Раде Дугалич: Мы контролировали игру, всё время атаковали, но получили такие обидные голы

— Чего не хватило для победы?

— Не хватило фарта. Пропустили в концовках обоих таймов. Очень обидно.

— В начале была установка на быстрый гол?

— Нет. Должны были обязательно выигрывать, чтобы подняться в таблице. Но впереди ещё есть матчи. Посмотрим, надо выигрывать оставшиеся.

— Как-то отразилось на игре большое количество мелких фолов соперника?

— Нет. Мы контролировали игру, атаковали всё время, но пропустили такие обидные голы…

— А в чем причина этих голов, расслабились?

— Думаю, да, расслаблялись, не хватало концентрации на все 90 минут, — цитирует Дугалича Rusfootball.info.