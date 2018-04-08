Ещё
Раде Дугалич: Мы контролировали игру, всё время атаковали, но получили такие обидные голы
Далее:
Читайте также:
Ещё

Раде Дугалич: Мы контролировали игру, всё время атаковали, но получили такие обидные голы 

Советский спорт 2 часа назад
— Чего не хватило для победы?
— Не хватило фарта. Пропустили в концовках обоих таймов. Очень обидно.
— В начале была установка на быстрый гол?
— Нет. Должны были обязательно выигрывать, чтобы подняться в таблице. Но впереди ещё есть матчи. Посмотрим, надо выигрывать оставшиеся.
— Как-то отразилось на игре большое количество мелких фолов соперника?
— Нет. Мы контролировали игру, атаковали всё время, но пропустили такие обидные голы…
— А в чем причина этих голов, расслабились?
— Думаю, да, расслаблялись, не хватало концентрации на все 90 минут, — цитирует Дугалича Rusfootball.info.
Советский спорт: последние новости
«Интер» на выезде уступил «Торино» Резиуан Мирзов: За исключением момента с голом, "Урал" ничего не создал Владимир Ильин: Погребняк - молодец, провел достойную игру
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой293
Нурмагомедов обратился к Макгрегору2
Ягудин с женой попали в больницу28
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Нурмагомедов стал чемпионом UFC42
Видео
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
00:55
Почему посадили звезду отечественного футбола
Футбол Статьи
04:00
Нурмагомедов стал чемпионом UFC
MMA
00:15
Глушаков получил подарок от Буффона
Футбол
01:21
Макгрегор сдался полиции
MMA
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:10
Биатлонистка сборной РФ ответила на «чмошницу»
Биатлон
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение