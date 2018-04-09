В Самаре для желающих стать стюардом ЧМ-2018 осталась последняя возможность

В Самарской области завершается работа по набору стюардов, у жителей области есть последняя возможность получить дополнительное образование и опыт работы в рамках международного спортивного события, сообщает Самарский дом молодёжи.

Для того, чтобы стать стюардом и побороться за место старшего контролера-распорядителя, необходимо до 13 апреля зарегистрироваться на сайте якоманда.рф и успешно пройти личное собеседование.

Организаторы ищут не только стюардов, но и супервайзеров (старших контролеров-распорядителей), которые будут курировать работу стюардов на Чемпионате мира по футболу в России. Супервайзеров определят из общего числа стюардов по итогам обучения. По его результатам будут отобраны лучшие кандидаты, которые пройдут специальное обучение. Первая волна обучения уже завершилась, и 202 человека готовятся получить свои удостоверения.

Напоминаем, что работа стюардов оплачивается. Ребята смогут заработать до 2500 рублей за смену.

Валентин Сульянов, стюард: «О наборе стюардов я узнал от своих товарищей — зашел на сайт якоманда.рф, оставил заявку. После мне позвонили, я прошел собеседование, заключил договор, начал обучение. Там мы рассматривали реальные ситуации, а не зубрили теорию по учебнику. Одним из самых полезных занятий было занятие по доврачебной помощи. Нам четко объяснили, что нужно делать и как себя вести, чтобы в стрессовой ситуации не растеряться».

Обучение проводится по программе специальной подготовки стюардов, разработанной Российским футбольным союзом . В ходе него будущие стюарды изучают основы нормативно-правового регулирования обеспечения безопасности, психологической подготовки, оказания первой помощи, пожарной безопасности, поведения в чрезвычайных ситуациях. В ходе стажировки будущие стюарды работали матчах «Крыльев советов». После чего прошли аттестацию.

Кристина Гнатюк, руководитель проекта по обеспечению порядка и общей безопасности на стадионе «Самара-Арена» во время проведения Чемпионата мира по футболу в России с привлечением контролеров-распорядителей: «Впереди еще обучение по программе дополнительной подготовки, которую разработал организационный комитет ЧМ 2018 А для тех, кто хочет стать стюардом — осталась последняя возможность. Мы набираем резерв, который также сможет принять участие в чемпионате, в качестве стюардов. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте якоманда.рф и ждать звонка».

Стать стюардом могут совершеннолетние граждане Российской Федерации, не имеющие ограничений по здоровью. Стюарды будут работать на стадионе «Самара-Арена» в дни проведения игр Чемпионата в Самаре. Они будут контролировать потоки болельщиков, следить за соблюдением общественного порядка, помогать маломобильным гражданам попасть на стадион. На стадионе «Самара Арена» во время ЧМ 2018 будет работать 1400 стюардов.

Дополнительная информация для СМИ: Дьячков Дмитрий, руководитель пресс-центра штаба по набору стюардов, 8 (846) 341-45-17, e-mail: public@samdm.ru, на официальном сайте якоманда.рфр или в социальной сети Вконтакте https://vk.com/stewardsmr2018