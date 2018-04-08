Парфенов отказался отвечать на вопрос про Владимира Быстрова 

Главный тренер «Тосно» Дмитрий Парфенов после игры с «Уралом» (2:2) на пресс-конференции оставил без комментариев вопрос о полузащитнике команды Владимире Быстрове. Напомним, что хавбек покинул сборы «Тосно» в Турции и не тренируется с командой. Гендиректор клуба Вячеслав Матюшенко сказал, что у него всего лишь травма.
— Расскажите, почему не играет Быстров? Стоит ли его ждать в этом сезоне на поле? — вопрос Парфенову.
— Давайте лучше говорить о тех ребятах, кто сегодня вышел на поле. (Игорь НОВИКОВ)