«Локомотив» — «Ростов». Прогноз Романа Павлюченко

Экс-нападающий «Спартака» , «Локомотива», «Тоттенхэма» и сборной России по футболу, новый эксперт «Рейтинга Букмекеров» Роман Павлюченко сделал прогноз на матч «Локомотив» — «Ростов» в 25-м туре российской Премьер-лиги сезона 2017/2018. Встреча состоится в воскресенье на стадионе «РЖД-Арена» в Москве. Эксперт в предстоящей встрече ставит на то, что хозяева возьмут три очка.

«Локомотив» проиграл «Амкару» в прошлом туре, позволив «Спартаку» подобраться совсем близко. Теперь уже отступать некуда, нужно брать три очка в домашнем матче с «Ростовом». «Локомотив» понимает, Юрий Павлович Семин понимает, что еще одна осечка, и на этом история с возможным чемпионством закончится.

На эту игру «Локомотив» настроится самым лучшим образом. Постарается он сзади сыграть максимально надежно, как он это умеет, а впереди какой-то момент или даже два удастся реализовать. Я думаю, что «Локомотив» на этот раз одержит победу. Видится мне счет 2:0 в пользу «железнодорожников».