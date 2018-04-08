Ещё
«Локомотив» — «Ростов». Прогноз Романа Павлюченко
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Локомотив» — «Ростов». Прогноз Романа Павлюченко 

SovSport.Ru 1 час назад
Фото: SovSport.Ru
Экс-нападающий «Спартака», «Локомотива», «Тоттенхэма» и сборной России по футболу, новый эксперт «Рейтинга Букмекеров» Роман Павлюченко сделал прогноз на матч «Локомотив» — «Ростов» в 25-м туре российской Премьер-лиги сезона 2017/2018. Встреча состоится в воскресенье на стадионе «РЖД-Арена» в Москве. Эксперт в предстоящей встрече ставит на то, что хозяева возьмут три очка.
«Локомотив» проиграл «Амкару» в прошлом туре, позволив «Спартаку» подобраться совсем близко. Теперь уже отступать некуда, нужно брать три очка в домашнем матче с «Ростовом». «Локомотив» понимает, Юрий Павлович Семин понимает, что еще одна осечка, и на этом история с возможным чемпионством закончится.
На эту игру «Локомотив» настроится самым лучшим образом. Постарается он сзади сыграть максимально надежно, как он это умеет, а впереди какой-то момент или даже два удастся реализовать. Я думаю, что «Локомотив» на этот раз одержит победу. Видится мне счет 2:0 в пользу «железнодорожников».
SovSport.Ru: последние новости
«Реал Мадрид» — «Атлетико Мадрид». Видеопрогноз Александра Вишневского «Анжи» — «Спартак». Прогноз Константина Генича Куда нам до элиты? Как сборная России проиграла Австрии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой293
Нурмагомедов обратился к Макгрегору2
Ягудин с женой попали в больницу28
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Нурмагомедов стал чемпионом UFC42
Видео
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
00:55
Почему посадили звезду отечественного футбола
Футбол Статьи
04:00
Нурмагомедов стал чемпионом UFC
MMA
00:15
Глушаков получил подарок от Буффона
Футбол
01:21
Макгрегор сдался полиции
MMA
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:10
Биатлонистка сборной РФ ответила на «чмошницу»
Биатлон
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение