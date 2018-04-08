Финал всероссийской олимпиады по 2 иностранным языкам стартует в Москве 9 апреля

В столице 9 апреля стартует финал всероссийской олимпиады по испанскому и итальянскому языкам, он пройдет в Московском государственном лингвистическом университете, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Столица примет заключительный этап всероссийской олимпиады школьников по испанскому и итальянскому языкам. Он пройдет с 9 по 13 апреля в Московском государственном лингвистическом университете. В финале принимают участие 125 школьников из разных регионов», — говорится в сообщении.

Победителей олимпиад определят по результатам двух туров — письменного и устного.

Москвичи показывают хорошие результаты на соревнованиях по иностранным языкам. В финале олимпиады по французскому языку победили десять школьников, еще 26 стали призерами. Всего у столичной команды 259 дипломов — на 36 больше, чем в прошлом году.

Всероссийская олимпиада школьников проходит каждый год по 24 предметам. Соревнования включают четыре этапа: школьный, муниципальный, региональный и заключительный.

В этом году в финал вышли ученики более чем 300 московских школ. Победители и призеры могут поступить без экзаменов в любой вуз страны на направления, соответствующие профилю олимпиады. Результаты московской сборной можно посмотреть на сайте олимпиады.