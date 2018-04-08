Куда нам до элиты? Как сборная России проиграла Австрии

— Возможно, так будет даже лучше. У нас идет смена поколений. Старшие игроки постепенно уходят, а молодежь еще надо растить. Набираться опыта игры за сборную в условиях борьбы в зональной группе проще, чем в Мировой — не так давит ответственность. Настанет день — и мы обязательно вернемся в элиту.

Так говорил Шамиль Тарпищев шесть лет назад — в 2012-м. Тогда, уступив на выезде Бразилии с разгромным счетом 0:5, Россия вылетела из Мировой группы впервые с 1991 года! Сейчас за окном — 2018-й. У нас — три игрока в топ-50. Всем — 20-22 года. И мы… проигрываем Австрии борьбу за место в плей-офф. Той самой Австрии, которой два решающих очка принес 36-летний Юрген Мельцер , выигравший у нашего «нового поколения» два матча за четыре часа…

КАКИЕ ШАНСЫ У АВСТРИИ?

Мы просто не могли уступить в этом матче. Никак! Так казалось заранее? Кому, в конце концов, проигрывать? Доминик Тим в Москву не приехал. Его изначально не ждали — специально постелили хард, чтобы седьмая ракетка планеты отказался от поездки в Россию (ему куда важнее подготовка к грунту). Правда, в итоге Тим еще и сломался. В итоге первым номером команды Австрии стал Себастьян Офнер , занимающий в мировом рейтинге… 141-ю позицию! Компанию Себу составили Деннис Новак (195-я ракетка), два средних парника — Филипп Освальд и Тристан-Самюэль Вайсборн, плюс Юрген Мельцер, которому в конце мая исполнится… 37 лет. Да-да, тот самый Мельцер, когда-то входивший в топ-10 (точнее — в 2011 году), а ныне — по сути, завершивший карьеру, и прозябающий в шестой сотне рейтинга.

Карен Хачанов и У нас же — Андрей Рублев Даниил Медведев . Все — в топ-50. Все играли в этом сезоне финалы. Хачанов и Медведев их даже выиграли! Андрей и Карен буквально накануне встречи с Австрией дошли до парного финала в Майами. Все парни — на подъеме. От них ждут прорывов. Их боятся теннисисты элиты. Таких ребят имел в виду Тарпищев тогда, в 2012 году! Плюс — преимущество своей площадки. Плюс — однозначные прогнозы букмекеров. Никто не сомневался, Россия — фаворит!

Да, было поражение от Венгрии в прошлом сезоне, из-за которого мы и скатились в зональную группу. Но все же, ситуации разнятся. Состав у венгров — сильнее. Играли россияне на выезде. Рублев был уставшим после четвертьфинала US Open. Тарпищев из-за участия в сессии МОК не смог присутствовать, назначив капитаном Игоря Андреева (не имевшего опыта подобной работы). Плюс — резкая и необычная в этой части сезона смена покрытия (с харда — на грунт). Итог — 3:1 в пользу соперников. Обидно. Но — не так сенсационно.

«Влететь» в таком же стиле Австрии? Исключено!

ВНЕЗАПНЫЙ ПРОВАЛ

Но мы — «влетели».

Рублев не справился со скромным Новаком. Потом Медведев разгромил Офнера (6:1, 6:2), и на мгновение показалось — все будет нормально! Только в субботу капитан гостей Стефан Кубек решился выпустить на корт Юргена Мельцера. И ветеран австрийцев сначала вместе с Освальдом в паре расправился с Рублевым и Хачановым (напомним — финалистами Майами!), а следом в одиночку — с Евгением Донским

— Юрген подсел после второго сета, — признался россиянин. — Я же старался продолжать играть надежно. Нужно было поддавливать, тогда бы он в конце сломался… Увы — не получилось.

Что же не так?

Не хватило опыта? Тот же Рублев в более юном возрасте в борьбе с Испанией в последнем, решающем матче обыгрывал Томми Робредо ! Сыграл 13 матчей за сборную и выиграл 8. Хачанов — на равных бился с Виктором Троицки в прошлом году в Мировой группе. И не было проблем ни с характером, ни с мотивацией.

Не повезло с соперником? Смешно — вы видели рейтинг австрийцев.

Не было достаточно сил? Так все вернулись из Америки! Австрийцы, может, раньше. Но в любом случае на подобном уровне недели достаточно для подготовки. Тем более, когда тебе — 20 лет!

Может, дело в формате? Регламент Кубка Дэвиса изменился. Теперь в зональных группах матчи играют из трех сетов, а сами встречи проводятся в два дня (как в Кубке Федерации).

— Думаю, это нам на руку, — еще во время жеребьевки отмечал капитан Стефан Кубек. — Понятно, что Россия — фаворит. Но в скоротечных встречах фактор внезапности может сыграть в пользу тех, кого считают аутсайдером. Одолеть более сильного соперника в трех сетах проще, чем в пяти.

Об этом же сказал и Тарпищев.

— При подобном формате капитан ограничен в своих тактических схемах и стратегическом плане на матч. У менее классной команды появляется больше шансов, — отметил глава нашей сборной.

И, кстати, добавил:

— Такие поражения учат. По сути, ничего не изменилось. У нас по-прежнему есть молодая и перспективная команда, с очень большим потенциалом. Но без подобных неудач невозможно расти. Возможно, сейчас нам не хватило удачи. Но удача появится в будущем. И победы к нам тоже придут.

Когда? Два простых факта:

— с 2012 года в Мировой группе мы провели всего один матч (с Сербией в прошлом сезоне). И проиграли шесть встреч из 13-ти — При этом дважды были в шаге от вылета во второй зональную группу. Точнее, теперь — трижды

Осенью нашу команду ждет борьба с Белоруссией за право остаться в группе I. Вернуться в элиту уже не получится как минимум до 2020 года. Но, может, все это — часть плана? Тарпищев ведь обещал — через два-три сезона обновленная сборная сможет серьезно рассчитывать на успех в Кубке Дэвиса. На все — вплоть до титула. Возможно, эта неудача — последняя осечка перед обещанным прорывом? Ведь Рублев, Медведев, Хачанов только продолжат прибавлять…

Запасемся терпением.