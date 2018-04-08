Черная полоса продолжается: «Ростов» уступил «Локомотиву» в матче чемпионата России

Сегодня, 8 апреля, ФК «Ростов» в гостях на стадионе «РЖД-Арена» уступил «Локомотиву». «Железнодорожники» упрочили свое лидерство в турнирной таблице чемпионата России, а для ростовчан продолжилась серия матчей без побед.

Первый опасный момент произошел на 24 минуте у ворот ФК «Ростов». Полузащитник «Локомотива» Тарасов отправил мяч в ворота соперников, но попал в штангу.

Счет был открыт на первых минутах второго тайма — отличился нападающий Фарфан. Он получил передачу верхом и головой забил мяч в ворота «желто-синих». Ростовчане так толком и не смогли создать опасных моментов у ворот соперников.

Ростовчане занимают 13 строчку в турнирной таблице чемпионата России. Последний раз ростовчане побеждали в феврале — в товарищеском матче против норвежского Стабека. Если считать только РФПЛ, то последний триумф был у «желто-синих» 10 декабря.