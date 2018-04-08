Г. Иванов: лучше бы Погребняк забил «Уралу» с игры, чем с такого пенальти

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал ничью в гостевом поединке 25-го тура РФПЛ с «Тосно» (2:2) и поделился ожиданиями от предстоящей игры со «Спартаком» , которая состоится 15 апреля.

«Честно могу сказать: на победу мы точно не наиграли. Хорошо, что мы два раза отыгрались. Правда похоже не было пенальти в наши ворота. Я сейчас с судьями разговаривал. Сказал, что лучше бы Паша Погребняк забил с игры, чем с такого пенальти. Считаю, 11-метрового не было, но ничья закономерный результат. Ни мы, ни они не наиграли на победу.