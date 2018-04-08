Г. Иванов: лучше бы Погребняк забил «Уралу» с игры, чем с такого пенальти 

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал ничью в гостевом поединке 25-го тура РФПЛ с «Тосно» (2:2) и поделился ожиданиями от предстоящей игры со «Спартаком», которая состоится 15 апреля.
«Честно могу сказать: на победу мы точно не наиграли. Хорошо, что мы два раза отыгрались. Правда похоже не было пенальти в наши ворота. Я сейчас с судьями разговаривал. Сказал, что лучше бы Паша Погребняк забил с игры, чем с такого пенальти. Считаю, 11-метрового не было, но ничья закономерный результат. Ни мы, ни они не наиграли на победу.
Следующая игра со «Спартаком»? Будем играть, придёт полный стадион, 26 тысяч билетов продано. Стадион вмещает 31 тысячу, но там буферная зона. Плюс «Спартак» ещё не все свои билеты выкупил. Но, думаю, спартаковцев соберётся больше, наши болельщики красно-белых придут. Будем стараться, стадион погонит вперёд. Перед игрой состоит церемония открытия стадиона. Хотим показать хорошую игру, быть достойными чемпиона страны», — сказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Карповым.