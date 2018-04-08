Гол Гризманна принёс «Атлетико» ничью в матче с «Реалом» 

Мадридский «Реал» сыграл вничью с «Атлетико» в поединке 31-го тура испанской Примеры. Встреча прошла в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и завершилась со счётом 1:1.
Автором первого гола стал нападающий «Реала» Криштиану Роналду, отличившийся на 53-й минуте после передачи форварда Гарета Бэйла. Гости сравняли счёт спустя четыре минуты благодаря точному удару французского нападающего Антуана Гризманна.
«Атлетико», набрав 68 очков, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Реал» (64) — на третьей строчке.