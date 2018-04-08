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Сол Кэмпбелл в Волгограде: «Нужно больше работать с детьми, они будущее футбола»
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Сол Кэмпбелл в Волгограде: «Нужно больше работать с детьми, они будущее футбола» 

v1.ru 33 минуты назад
Фото: v1.ru
Бывший игрок «Арсенала» Сол Кэмпбелл назвал стадион «Волгоград Арена» удивительным и фантастическим. Звезда мирового масштаба не остался равнодушен к нашему городу, его истории и рассказал, что нужно сделать россиянам, чтобы футбол в стране стал так же популярен, как и в Англии.
Иностранный спортсмен признался, что он рад визиту в Волгоград и подчеркнул, что здесь очень тёплые и открытые люди. По мнению английского футболиста, история города, связанная со Второй мировой войной и сам стадион определённо привлекут туристов. Перед выходом на газон Сол Кэмпбелл осмотрел инфраструктуру волгоградского стадиона.
— Стадион просто потрясающий, — сказал Сол Кэмпбелл. — Я посмотрел массажную, разминочную и раздевалки. Они в очень хорошем состоянии и соответствуют должному уровню. Но самое главное для стадиона — это трава. Трава хорошая. Думаю, через пару месяцев она станет еще лучше. Мне всегда нравилось играть на сухой и жесткой траве. Надеюсь, что к чемпионату основание будет еще лучше. Кроме того, мне очень нравится, что для зрителей нигде не перекрыт обзор. Все прекрасно видно.
Английский гость надеется, что появление нового стадиона привлечет новых зрителей и будет стимулировать игроков.
— На новый стадион будут приходить больше людей, а это заставит футболистов хорошо играть. Прежде всего, нужно работать с детьми, потому что это будущее футбола, и нужно, чтобы команды выигрывали международные соревнования. это будет развивать футбол.
Игру на газоне оценил именитый бомбардир Олег Веретенников. Волгоградский футболист верит в то, что появление новой арены, соответствующей мировым стандартам, даст «Ротору» новую жизнь.
— Газон впечатляет, думаю он будет еще лучше и поле не стадионе будет в прекрасном состоянии, — говорит Олег Веретенников. — У нас южный солнечный город. Главное, чтобы за газоном ухаживали и все будет прекрасно. Ротор получит это поле после чемпионата и сам Бог велел стремиться выше и выше. Для этого в городе сейчас все есть. Ди и вообще такие стадионы по всей России — это определённо толчок для спорта. Пускай сюда приходят дети и заражаются футболом.
Сол Кэмпбелл в эту субботу принял участие в открытии футбольного парка на центральной набережной Волгограда. Там же он раздал не одну сотню автографов для любителей самого популярного вида спорта. Английский футболист намекнул, что заинтересован быть тренером и ради работы готов переехать и в город-герой на Волге.
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