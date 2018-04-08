Звезда «Арсенала» Сол Кэмпбелл оценил стадион «Волгоград Арена»

На стадионе «Волгоград Арена» в эти минуты находится звезда английского «Арсенала» Сол Кэмпбелл . Известный на весь мир футболист уже осмотрел инфраструктуру стадиона и прошелся по газону на футбольном поле.

‒ Мне очень понравился город, ‒ сказал Сол Кэмпбелл волгоградским журналистам. ‒ Стадион просто портясающий. Я посмотрел массажную, разминочную. Но самое главное для стадиона — это трава. Трава хорошая. Надеюсь, что к чемпионату основание будет еще лучше. Мне очень нравится, что для зрителей нигде не перекрыт обзор. Все прекрасно видно.

На вопрос: «Что нужно сделать в России, что у нас был такой же популярный футбол, как и в Англии?» Сол Кэмпбелл отметил, что, прежде всегоЮ, надо работать с детьми. Кроме того, по мнению английского футболиста, сборная должна выиграть соревнования, чтобы подстегнуть интерес молодежи и болельщиков.

На «Волгоград Арене» Сола Кэмпбелла сопровождает Олег Веретенников . Оба футболиста отметили отличное качество газона на стадионе.

Вчера Сол Кэмпбелл принял участие в открытии парка футбола на центральной набережной Волгограда, где сегодня проходит спортивный праздник. Заявив, что ищет работу, английский футболист намекнул, что готов переехать в город-герой на Волге.