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Звезда «Арсенала» Сол Кэмпбелл оценил стадион «Волгоград Арена»
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Звезда «Арсенала» Сол Кэмпбелл оценил стадион «Волгоград Арена» 

v1.ru 1 час назад
Фото: v1.ru
На стадионе «Волгоград Арена» в эти минуты находится звезда английского «Арсенала» Сол Кэмпбелл. Известный на весь мир футболист уже осмотрел инфраструктуру стадиона и прошелся по газону на футбольном поле.
‒ Мне очень понравился город, ‒ сказал Сол Кэмпбелл волгоградским журналистам. ‒ Стадион просто портясающий. Я посмотрел массажную, разминочную. Но самое главное для стадиона — это трава. Трава хорошая. Надеюсь, что к чемпионату основание будет еще лучше. Мне очень нравится, что для зрителей нигде не перекрыт обзор. Все прекрасно видно.
На вопрос: «Что нужно сделать в России, что у нас был такой же популярный футбол, как и в Англии?» Сол Кэмпбелл отметил, что, прежде всегоЮ, надо работать с детьми. Кроме того, по мнению английского футболиста, сборная должна выиграть соревнования, чтобы подстегнуть интерес молодежи и болельщиков.
На «Волгоград Арене» Сола Кэмпбелла сопровождает Олег Веретенников. Оба футболиста отметили отличное качество газона на стадионе.
Вчера Сол Кэмпбелл принял участие в открытии парка футбола на центральной набережной Волгограда, где сегодня проходит спортивный праздник. Заявив, что ищет работу, английский футболист намекнул, что готов переехать в город-герой на Волге.
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