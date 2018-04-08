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Спаллетти: «Это был не день „Интера“
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Спаллетти: «Это был не день „Интера“ 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти прокомментировал поражение от «Торино» (0:1).
"Бывают моменты, когда всё идет не по твоему сценарию, не важно, как ты пытаешься. Это был не наш день.
Нам стоило лучше контролировать мяч, мы допустили очень много контратак. Я не хочу говорить, что мы просто потеряли много шансов в матчах с «Миланом» и «Торино» — нельзя забывать, что на поле также находится соперник. Мы сделали все, что могли", — цитирует Спаллетти Sky Sport Italia.
Напомним, проиграв «Торино», «Интер» потерял возможность обогнать «Рому» и выйти на третье место.
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