Спаллетти прокомментировал поражение от «Торино»

Главный тренер миланского «Интера» Лучано Спаллетти подвёл итоги матча 31-го тура итальянской Серии А против «Торино».

"Бывает так, что, несмотря на все старания, ничего не получается. Мы играли в пас хуже, чем обычно, и позволили сопернику слишком часто проводить контратаки. Вследствие этого мы потратили лишние силы, чтобы нейтрализовать эти выпады. Нам следовало лучше контролировать мяч и не выпускать «Торино» с их половины поля. Впрочем, могу сказать однозначно, что мы выложились без остатка" — приводит слова Спаллетти Football Italia.