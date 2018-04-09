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Спаллетти прокомментировал поражение от «Торино»
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Спаллетти прокомментировал поражение от «Торино» 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
Главный тренер миланского «Интера» Лучано Спаллетти подвёл итоги матча 31-го тура итальянской Серии А против «Торино».
"Бывает так, что, несмотря на все старания, ничего не получается. Мы играли в пас хуже, чем обычно, и позволили сопернику слишком часто проводить контратаки. Вследствие этого мы потратили лишние силы, чтобы нейтрализовать эти выпады. Нам следовало лучше контролировать мяч и не выпускать «Торино» с их половины поля. Впрочем, могу сказать однозначно, что мы выложились без остатка" — приводит слова Спаллетти Football Italia.
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