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Экс-игрок «Челси»: Футболисты слили Моуринью, а теперь сливают Конте
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Экс-игрок «Челси»: Футболисты слили Моуринью, а теперь сливают Конте 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Бывший футболист «Челси» Франк Лебёф считает, что футболисты лондонской команды выпроваживают Антонио Конте, как было с Жозе Моуринью в 2015 году.
"Игроки «Челси» демонстрируют неуважение в клубу и его болельщикам. Мы помним, как было в ситуации с Моуринью — некоторые футболисты делали всё, чтобы тренер ушёл как можно скорее.
Я помню команду, которая каждый год стремилась к трофеям. Сейчас это не так. В один сезон они выигрывают Премьер-лигу, а в следующий — устраивают бардак", — сказал Лебёф в интервью SFR Sport.
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