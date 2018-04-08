Экс-игрок «Челси»: Футболисты слили Моуринью, а теперь сливают Конте

Бывший футболист «Челси» Франк Лебёф считает, что футболисты лондонской команды выпроваживают Антонио Конте, как было с Жозе Моуринью в 2015 году.

"Игроки «Челси» демонстрируют неуважение в клубу и его болельщикам. Мы помним, как было в ситуации с Моуринью — некоторые футболисты делали всё, чтобы тренер ушёл как можно скорее.

Я помню команду, которая каждый год стремилась к трофеям. Сейчас это не так. В один сезон они выигрывают Премьер-лигу, а в следующий — устраивают бардак", — сказал Лебёф в интервью SFR Sport.