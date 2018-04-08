Андре Виллаш-Боаш: «Дзюбу надо понимать»

— Вы — один из немногих тренеров, кто смог поладить с Артемом Дзюбой. Как у вас это получилось?

— Просто его надо понимать. У меня с Артемом не было никаких проблем, у нас были отличные отношения. Я был доволен его игрой: он много забивал, бегал, боролся. Но и команда создавала для него возможности. Халк, Смольников, Кришито, Шатов — все они были причастны к успехам Дзюбы. Артем был хорош не только в чемпионате, но и в Лиге чемпионов. Вообще мне нравятся такие люди, как он — прямые, с юмором.

— Какая из его шуток больше всего запомнилась?

— Их так много было, что сразу и не скажу. Он много шутил с Лодыгиным, Смольниковым. Если Артем очень сильно чего-то хотел, то подходил ко мне и обнимал как ребенка. Он классный парень.

— Дзюба всегда говорил, что игры со "Спартаком" для него — особенные. Ему это не мешало в подготовке?

— Он был очень мотивирован перед этими матчами. Артем — парень эмоциональный. И это хорошо. Помню, как он забил на «Петровском» спартаковцам и натянул на себя майку. Представляю, что он чувствовал в тот момент. Я считаю, Артем провел при мне свой лучший сезон в карьере. На данный момент.

— Очень сильный игрок. Если честно, когда мы вели работу над его переходом, я думал, что что-то пойдет не так и он в итоге к нам не перейдет.

— Вы частенько, как и Манчини с Луческу, ставили Кокорина на фланг. Зачем?

— Потому что при мне «Зенит» играл по схеме с одним нападающим. А им был Дзюба, который много забивал. С флангов его должны были поддерживать Кокорин и Халк. Это была моя излюбленная тактика. Но я как-то выпустил Кокорина в центре нападения. Он может и там играть, но опять же: я предпочитал схему с одним форвардом.

— Правда, что «Зенит» еще при вас хотел купить Федора Смолова