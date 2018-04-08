Айдамиров: «Ледяхов будет руководить „Ахматом“ до конца текущего сезона» 

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров рассказал, что исполняющий обязанности главного тренера грозненского клуба Игорь Ледяхов будет руководить командой, как минимум, до конца текущего сезона. Ледяхов занял пост исполняющего обязанности главного тренера «Ахмата» после того, как.
«Рассчитываем, что Игорь Ледяхов будет руководить командой до конца текущего сезона, а, возможно, и после. Для нас решение Михаила Галактионова стало столь же неожиданным, как и для вас. Встречусь с президентом клуба, обсудим эту ситуацию.
Что касается поиска нового главного тренера, рассматриваем разные кандидатуры, но пока конкретики нет. Торопиться не будем, повторюсь, у нас есть исполняющий обязанности Игорь Ледяхов», — сказал Айдамиров в беседе с корреспондентом Sport24.ru Артемом Калининым.