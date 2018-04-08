Ильин: «Урал» скорее набрал очко в матче с «Тосно», чем потерял два

Полузащитник «Урала» Владимир Ильин прокомментировал гостевую ничью с «Тосно» (2:2) в матче 25-го тура РФПЛ.

«Ехали за победой, нам нужны были три очка. Но, учитывая, как складывалась игра, скорее набрали очко, чем потеряли два. В эпизоде, когда я забил гол, был хороший перевод, защитник ошибся, а я оказался в нужном месте. А когда передачу отдавал, то получилась фирменная трёхходовка. С «Амкаром» такой же гол был. Кулаков подал, я скинул головой, а Эль-Кабир замкнул.