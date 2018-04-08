Андре Виллаш-Боаш: «С Кержаковым мы не поняли друг друга»

Бывший главный тренер "Зенита" Андре Виллаш-Боаш в интервью «РГ» отметил, что у него не сложились отношения с нападающим Александром Кержаковым . По словам португальца, когда Кержаков не играл, обстановка вокруг петербуржской команды была не самой приятной: общественность и болельщики требовали выхода форварда на поле.

— С кем из игроков «Зенита» у вас не сложились отношения?

— У меня со всеми все было отлично. Единственное исключение — Кержаков. Он был большим игроком, хотел выходить на поле. Но ему было непросто попадать в состав.

— Говорили с ним на эту тему?

— Это было очень непросто. Мы как-то посидели, чтобы поговорить, но так и не смогли прямо сказать, чего мы хотим друг от друга. Хотя когда я только пришел в «Зенит», Кержаков был одним из первых, с кем мне захотелось пообщаться. Он мне очень нравился в период выступлений за «Севилью». Если честно, в том, что он не заиграл при мне, была и моя ошибка.

— В чем именно она выражалась?

— Я не смог получить от него лучшее. Когда Кержаков не играл, обстановка вокруг была не самой приятной. Все требовали его выхода на поле. Я имею ввиду общественность, болельщиков.

— Вы были под давлением?

— Нет-нет. Если оно иногда и возникало, то я на такие вещи просто не реагировал.

— К слову, Кержаков недавно возглавил юношескую сборную России. Думаете, у него получится?

— Будем надеяться. У Кержакова есть харизма. Хочу еще добавить, что не надо забывать: Александр был в моей команде, которая выиграла чемпионат. Он внес свой вклад. И мне было приятно работать с такими людьми как Кержаков, Аршавин, Малафеев, Тимощук, Зырянов, Анюков. С теми, кто многого добился в футболе.