Российские футбольные болельщики крадут славу у российских футболистов

Команда принимающей в 2018 году Чемпионат мира по футболу России находится на 65-м месте в рейтинге ФИФА, поэтому на эту страну-хозяйку ЧМ не возлагается больших надежд. Пусть даже это государство и обладает преимуществами в плане географии и сплоченности народа, шансы российской команды на то, чтобы стать чемпионами, по самым свежим оценкам составляют 1:41 (12-е место). Только самые азартные игроки могут поставить на Россию.

Не так давно журналист телеканала CCTV5 провел интервью с Пеле. Отвечая на вопрос, какая команда, по его мнению, с наибольшей вероятностью победит в будущем чемпионате, легендарный футболист заявил: «Поскольку Россия — принимающая сторона, я надеюсь на то, что в финале будут Бразилия и Россия». Это был официальный ответ. Разумеется, Пеле не думает, что у России есть шанс выйти в финал, и не хочет того, чтобы противником Бразилии в решающем матче была Россия.

Утверждение о том, что российская команда слаба, взято не с потолка. Вместе с тем, как вязнет в трудностях экономика РФ, по наклонной катится и российский футбол. В футбольной лиге этой страны нет всемирно известных звезд, на соревнованиях высшего уровня не увидишь и тени российских футболистов.

В данный момент российская сборная полностью состоит из спортсменов российской Премьер-Лиги, и кроме таких многократно участвовавших в международных соревнованиях ветеранов, как Акинфеев и Березуцкий, мы почти никого не знаем. Однако это не означает, что России не будет видно на будущем чемпионате. Российские футбольные болельщики — самые безумные в мире, и недобрая слава о них идет впереди них самих.

После недавно прошедшего матча между Францией и Россией, который последняя проиграла со счетом 3:1, ФИФА начала собирать информацию о проявлении российскими болельщиками расизма. Если вы найдете запись матча, то сможете услышать «шикание» и «уханье» в адрес Поля Погба . Оглядываясь в прошлое, можно вспомнить Евро-2016 во Франции, когда в открытое противостояние вступили российские и британские болельщики. Развязка, конечно, была очень жестокой.

По сравнению с российской «регулярной армией» из болельщиков британские футбольные фанаты выглядят просто хулиганами. Смелые и искусные в бою россияне разработали организационную структуру, основанную на строгой дисциплине. В «фирму» не берут кого попало, участник должен пройти отбор и быть любителем рукопашного боя или бокса. На матчах российской премьер-лиги они все болеют за свои команды, повышают боеспособность внутри группировки, но как только приходит время международных соревнований, все объединяются под знаменем «чести государства»: вместе тренируются, готовятся, даже выдают себя за других людей — делают все для того, чтобы подраться всласть с болельщиками из других стран.

Если от наглости российских болельщиков вам стало не по себе, извините, им плевать. Не так давно лидер российских «ультрас» написал в социальных сетях: «Английские болельщики, добро пожаловать в Россию».

Насилие неприемлемо для такого прекрасного вида спорта, как футбол. В связи с этим кто-то обратился с вопросом к Владимиру Путину . Он ответил так: «Драка российских болельщиков с английскими — это безобразие полное. Я, правда, не знаю, как 200 наших болельщиков отметелили там несколько тысяч англичан…»

Довольно! Если вас во время Чемпионата мира обидели российские болельщики, не надо все усугублять. Помните, что вы приехали в Россию с одной целью — молиться за то, чтобы команда, которую вы поддерживаете, показала себя на поле.