Исполнительный директор «Амкара»: «Кабутов нанес Заневу травму»

Исполнительный директор «Амкара» Денис Маслов рассказал «СЭ» о состоянии здоровья защитника Петара Занева, на котором в ходе субботней встречи 25-го тура РФПЛ со «СКА-Хабаровск» (2:0) грубо сфолил дальневосточник Дмитрий Кабутов . Занева замели, а Кабутов получил прямую красную карточку.

— В том эпизоде Занев получил микротравму, у него опухла нога, — сказал Маслов. — Обследование будем делать в Перми, надеемся, ничего серьезного. Все остальные футболисты обошлись без повреждений. (Иван ТОРОПЦЕВ)

СКА-Хабаровск — Амкар