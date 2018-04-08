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Исполнительный директор «Амкара»: «Кабутов нанес Заневу травму»
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Исполнительный директор «Амкара»: «Кабутов нанес Заневу травму» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Исполнительный директор «Амкара» Денис Маслов рассказал «СЭ» о состоянии здоровья защитника Петара Занева, на котором в ходе субботней встречи 25-го тура РФПЛ со «СКА-Хабаровск» (2:0) грубо сфолил дальневосточник Дмитрий Кабутов. Занева замели, а Кабутов получил прямую красную карточку.
— В том эпизоде Занев получил микротравму, у него опухла нога, — сказал Маслов. — Обследование будем делать в Перми, надеемся, ничего серьезного. Все остальные футболисты обошлись без повреждений. (Иван ТОРОПЦЕВ)
СКА-Хабаровск — Амкар
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