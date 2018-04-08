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Владимир Дядюн: «Мне дали шанс, я его дождался»
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Владимир Дядюн: «Мне дали шанс, я его дождался» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Нападающий «Ростова» Владимир Дядюн​ в перерыве матча 25-го тура чемпионата России против «Локомотива» отметил, что отсутствие практики не сказывается на его игре сегодня. Футболист не выходил в стартовом составе с 15 октября 2017 года.
— Насколько тяжело без игровой практики сразу в «старт»? — вопрос корреспондента канала «Наш футбол» Дядюну.
— Выбирать не приходится. Мне дали шанс, я его дождался. Кондиции в порядке, поэтому чувствую нормально себя.
— Во втором тайме будет более открытая игра со стороны «Ростова»?
— В принципе, да. Мы добились контроля мяча, но не можем связать пару передач, поэтому сбиваемся на длинные передачи. Много борьбы. Надо успокоиться. Поймать свою игру.
Трансляция матча «Локомотив» — «Ростов»
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