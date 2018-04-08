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Зауральские заключенные фанатеют от футбола
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Зауральские заключенные фанатеют от футбола 

Уральский меридиан 1 час назад
Фото: Уральский меридиан
В исправительных учреждениях Зауралья прошел конкурс плакатов болельщиков, посвященный предстоящему чемпионату мира по футболу FIFA-2018. Участие в конкурсе приняли 20 сидельцев. Они постарались не только ярко и красочно отразить предстоящее событие, но и максимально информативно. Кто-то размещал на плакатах символы чемпионата, исторические заметки о футболе, а кто-то даже оформил расписание матчей. Творческие работы оказались настолько интересными, что было принято решение не выявлять победителя. Все плакаты размещены в комнатах воспитательной работы с осужденными.
Чтобы приобщить заключенных к футболу, руководством учреждения принято решение провести в зоне соревнования по футболу, в том числе и между командами осужденных из разных колоний. Также сидельцы прослушают лекции о знаменитых футболистах, побывают на читательских конференциях, и ответят на вопросы футбольной викторины. А в период проведения чемпионата, смогут, как и вся страна у телевизора болеть за наших.
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