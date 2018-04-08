Матюшенко: Погребняк не испортил бы картины в сборной России

«Мы ожидали, что Павел будет так забивать. Для этого его и приглашали. Не знаю, почему некоторые над этим смелись. Мы довольны им, видели в нём серьёзный потенциал. Сейчас он доказывает, что хороший футболист, лидер по жизни и отличный нападающий. Мог забить сегодня и третий мяч, но, к сожалению, не получилось. В целом, он может ещё прибавить и прибавляет. Я вижу, что Погребняк является примером для молодых игроков своим поведением, трудолюбием в тренировочном процессе.