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Матюшенко: Погребняк не испортил бы картины в сборной России
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Матюшенко: Погребняк не испортил бы картины в сборной России 

Чемпионат.com 1 час назад
Генеральный директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко поделился мнением об игре форварда Павла Погребняка в домашнем матче 25-го тура РФПЛ с «Уралом» (2:2).
«Мы ожидали, что Павел будет так забивать. Для этого его и приглашали. Не знаю, почему некоторые над этим смелись. Мы довольны им, видели в нём серьёзный потенциал. Сейчас он доказывает, что хороший футболист, лидер по жизни и отличный нападающий. Мог забить сегодня и третий мяч, но, к сожалению, не получилось. В целом, он может ещё прибавить и прибавляет. Я вижу, что Погребняк является примером для молодых игроков своим поведением, трудолюбием в тренировочном процессе.
Погребняк и сборная России? Почему нет? У человека огромный опыт, можно было и попробовать. Думаю, что Павел не испортил бы картины в нашей национальной команде», — сказал Матюшенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
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