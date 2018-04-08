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Маротта: «Хотим, чтобы мыльная опера с Джаном завершилась в ближайшие 10 дней»
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Маротта: «Хотим, чтобы мыльная опера с Джаном завершилась в ближайшие 10 дней» 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Генеральный директор «Ювентуса» Беппе Маротта сообщил, что будущее полузащитника «Ливерпуля» Эмре Джана может решиться в ближайшие 10 дней.
"У меня тоже есть вопросы по этой ситуации. Мы хотим, чтобы мыльная опера с Джаном завершилась в ближайшие 10 дней. Футболист имеет право оценить все свои возможности, поэтому мы подождём и посмотрим, чего он хочет", — цитирует Маротту Express.
Действующий контракт Эмре Джана с «Ливерпулем» истекает в конце сезона. Активный интерес к немецкому полузащитнику проявляет «Ювентус».
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