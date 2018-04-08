Самарские стюарды ЧМ-2018 смогут зарабатывать 2,5 тысячи рублей за смену

В Самарской области снова продлили набор стюардов ЧМ-2018 — на этот раз до 13 апреля. Желающих не убавляется, сообщает Самарский дом молодежи. По словам организаторов, помимо сопричастности к событию мирового масштаба, дополнительным стимулом попробовать себя в роли контролера-распорядителя является возможность зарабатывать за смену до 2,5 тысяч рублей.

Фото: Стюарды «Самара Арена»