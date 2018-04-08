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Самарские стюарды ЧМ-2018 смогут зарабатывать 2,5 тысячи рублей за смену
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Самарские стюарды ЧМ-2018 смогут зарабатывать 2,5 тысячи рублей за смену 

ТРК Губерния 59 минут назад
Фото: ТРК Губерния
В Самарской области снова продлили набор стюардов ЧМ-2018 — на этот раз до 13 апреля. Желающих не убавляется, сообщает Самарский дом молодежи. По словам организаторов, помимо сопричастности к событию мирового масштаба, дополнительным стимулом попробовать себя в роли контролера-распорядителя является возможность зарабатывать за смену до 2,5 тысяч рублей.
Фото: Стюарды «Самара Арена»
Напомним, стюардом ЧМ-2018 может стать любой здоровый совершеннолетний гражданин Российской Федерации. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте якоманда.рф и ждать приглашения на собеседование. Если оно пойдёт успешно, потенциального стюарда ждёт бесплатное обучение. Теоретические занятия проходят в стенах СамГУПС, практические — на стадионе «Металлург». В программу подготовки стюардов по системе РФС входит также стажировка на официальных соревнованиях. После прохождения всех этапов обучения необходимо будет сдать итоговую аттестацию. И в случае положительной оценки путь на матчи мирового первенства (причем не только грядущего, но и будущих чемпионатов) в роли стюарда будет открыт.
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