Дзюдоисты КЧР и женская сборная Северной Осетии победили на турнире в Черкесске

ЧЕРКЕССК, 8 апреля. / ТАСС /. Мужская сборная Карачаево— Черкесии стала победителем всероссийского турнира по дзюдо памяти мастера спорта СССР, депутата парламента КЧР Арасула Атабиева. Соревнования завершились в воскресенье в Черкесске.

Лучший результат среди женских команд показала сборная Северной Осетии, сообщил ТАСС представитель оргкомитета соревнований Алан Цахилов.

"В этом году победу среди мужских команд одержала сборная Карачаево-Черкесии, завоевав три первых места в семи весовых категориях. На втором месте с двумя золотыми медалями дзюдоисты Чечни, третьей стала команда Адыгеи, в копилке которой одно золото", — сказал Цахилов.

Схватки среди девушек также проходили в семи весовых категориях. «Лучший результат показали дзюдоистки Северной Осетии, одержав победу в трех весовых категориях, в тройке лидеров — команды Адыгеи и Краснодарского края с двумя и одной наградой высшей пробы соответственно», — отметил собеседник агентства.

Трехдневный турнир состоялся в физкультурно-оздоровительном комплексе «Купол» в Черкесске. В нем приняли участие более 250 спортсменов из 15 регионов России. Победители соревнований представят свои субъекты на чемпионате России, который пройдет в октябре в Грозном.