Виллаш-Боаш назвал большим сюрпризом отсутствие в сборной России Дзюбы и Шатова 

Бывший главный тренер "Зенита" Андре Виллаш-Боаш в интервью «РГ» отметил, что его не впечатляет игра сборной России. По словам португальца, на чемпионате мира-2018 россияне будут бороться за второе место в группе. Сборная России попала в группу с Уругваем, Египтом и Саудовской Аравией.
— Что скажете о сборной России?
— Я не так часто смотрю матчи с ее участием. Но то, что видел, меня не впечатлило. Если честно, уровень низкий. И для меня большой сюрприз отсутствие в сборной таких игроков как Дзюба и Шатов.
— А кого можете выделить из нашей команды?
— Алексея Миранчука. Это большой талант. Выделяется Головин. Он начинал играть в ЦСКА, когда был мой последний сезон в России. Но он мне запомнился. Техничный парень, умеет обращаться с мячом.
— Вы сказали, что нынешний уровень сборной России не очень высокий. А в чем основная проблема?
— Самая главная из них — отсутствие сильных центральных защитников. Кстати, когда я был тренером «Зенита», обратил внимание, что у вас с игроками этой позиции есть проблемы. Также не хватает сильных бровочников. Особенно левоногих. Фактически, у вас есть только Жирков и Комбаров. Маловато будет.
— Кто фаворит нашей группы?
— Думаю, Уругвай. Он наверняка пройдет дальше. А России придется бороться за второе место.
— Кого считаете фаворитом чемпионата мира?
— Германию и Бразилию. У Бельгии может что-то получиться. У них невероятный состав. Также выделю Францию и Испанию.