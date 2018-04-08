«Челси» — «Вест Хэм». Эвра — в запасе гостей

Стали известны составы «Челси» и «Вест Хэма» на матч 33-го тура чемпионата Англии. Бывший капитан сборной Франции Патрис Эвра начнет встречу на скамейке запасных гостей.

"Челси": Куртуа, Аспиликуэта, Кэйхилл, Рюдигер, Мозес, Канте, Фабрегас, Алонсо, Виллиан, Мората, Азар.

Запасные — Кабальеро, Кристенсен, Эмерсон, Бакайоко, Дринкуотер, Педро, Жиру.

"Вест Хэм": Харт, Сабалета, Райс, Огбонна, Крессвелл, Масуаку, Куяте, Ноубл, Фернандес, Жоау Мариу, Арнаутович.

Запасные — Адриан, Паск, Эвра, Каллен, Дьяньяна, Хагилл, Хавьер Эрнандес.

Матч «Челси» — «Вест Хэм» начнется в 18.30 по московскому времени. «СЭ» проведет его онлайн-трансляцию.