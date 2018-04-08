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«Челси» — «Вест Хэм». Эвра — в запасе гостей
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«Челси» — «Вест Хэм». Эвра — в запасе гостей 

Спорт-Экспресс 47 минут назад
Стали известны составы «Челси» и «Вест Хэма» на матч 33-го тура чемпионата Англии. Бывший капитан сборной Франции Патрис Эвра начнет встречу на скамейке запасных гостей.
"Челси": Куртуа, Аспиликуэта, Кэйхилл, Рюдигер, Мозес, Канте, Фабрегас, Алонсо, Виллиан, Мората, Азар.
Запасные — Кабальеро, Кристенсен, Эмерсон, Бакайоко, Дринкуотер, Педро, Жиру.
"Вест Хэм": Харт, Сабалета, Райс, Огбонна, Крессвелл, Масуаку, Куяте, Ноубл, Фернандес, Жоау Мариу, Арнаутович.
Запасные — Адриан, Паск, Эвра, Каллен, Дьяньяна, Хагилл, Хавьер Эрнандес.
Матч «Челси» — «Вест Хэм» начнется в 18.30 по московскому времени. «СЭ» проведет его онлайн-трансляцию.
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