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«Наполи» вырвал победу у «Кьево», «Верона» одолела «Кальяри»
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«Наполи» вырвал победу у «Кьево», «Верона» одолела «Кальяри» 

Чемпионат.com 44 минуты назад
Фото: Чемпионат.com
«Наполи» победил «Кьево» в поединке 31-го тура итальянской Серии А. Встреча прошла в Неаполе на стадионе «Сан-Паоло» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.
Автором первого гола стал нападающий «Кьево» Мариуш Стемпиньский, отличившийся на 73-й минуте после передачи полузащитника Эмануэле Джаккерини. Хозяева сравняли счёт на 89-й минуте благодаря точному удару форварда Аркадиуша Милика. Победный гол забил хавбек Амаду Диавара в добавленное время.
«Наполи», набрав 77 очков, занимает второе место в турнирной таблице итальянского первенства. «Кьево» (29) располагается на 14-й строчке.
В других матчах 31-го тура «Верона» на своём поле одолела «Кальяри» (1:0), а «Болонья» на выезде потерпела поражение от «Кротоне» (0:1).
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