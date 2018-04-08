«Наполи» вырвал победу у «Кьево», «Верона» одолела «Кальяри»

«Наполи» победил «Кьево» в поединке 31-го тура итальянской Серии А. Встреча прошла в Неаполе на стадионе «Сан-Паоло» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

Автором первого гола стал нападающий «Кьево» Мариуш Стемпиньский, отличившийся на 73-й минуте после передачи полузащитника Эмануэле Джаккерини . Хозяева сравняли счёт на 89-й минуте благодаря точному удару форварда Аркадиуша Милика. Победный гол забил хавбек Амаду Диавара в добавленное время.

«Наполи», набрав 77 очков, занимает второе место в турнирной таблице итальянского первенства. «Кьево» (29) располагается на 14-й строчке.

В других матчах 31-го тура «Верона» на своём поле одолела «Кальяри» (1:0), а «Болонья» на выезде потерпела поражение от «Кротоне» (0:1).