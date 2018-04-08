Адамян и Никифорова стали призёрами этапа Гран-при по дзюдо в Турции

Российские дзюдоисты завоевали две медали в третий, заключительный день турнира серии Гран-при по дзюдо, который прошёл в Анталье (Турция).

Россиянин Арман Адамян стал серебряным призёром в весовой категории до 100 кг. Адамян и Нияз Ильясов вышли в финальный раунд как победители своих групп, но оба российских дзюдоиста потерпели поражение от Зелима Коцоева из Азербайджана. Ильясов — в полуфинале, Адамян в финале. Ильясов продолжил борьбу за бронзу, но в утешительном раунде проиграл монголу Отгонбаатару Лхагвасурену.

Бронзовым призёром в категории до 78 кг стала Нюргана Никифорова. Никифорова и Александра Гималетдинова потерпели поражения в полуфиналах. В утешительных схватках за бронзу Никифорова выиграла, а Гималетдинова уступила британке Натали Пауэлл.

Дзюдо. Турнир Гран-при. Анталья, Турция Мужчины. До 100 кг 1. Зелим Коцоев (Азербайджан). 2. Арман Адамян (Россия). 3. Бенжамин Флетчер (Ирландия) и Отгонбаатар Лхагвасурен (Монголия). 5. Нияз Ильясов (Россия).

Женщины. До 78 кг 1. Лориана Кука (Косово). 2. Анастасия Турчин (Украина). 3. Натали Пауэлл (Великобритания) и Нюргана Никифорова (Россия). 5. Александра Гималетдинова (Россия).