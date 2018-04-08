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Дзюдоист Тасоев завоевал золото на турнире серии Гран-при в Анталье
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Дзюдоист Тасоев завоевал золото на турнире серии Гран-при в Анталье 

Чемпионат.com 13 минут назад
Российский дзюдоист Инал Тасоев первенствовал в весовой категории свыше 100 кг на турнире серии Гран-при в Анталье (Турция). Ещё один россиянин Роман Бобиков проиграл в первой же схватке.
Анна Гущина завоевала бронзовую медаль в категории свыше 78 кг. В полуфинале Гущина уступила Ларисе Черич из Боснии и Герцеговины. Той же сопернице в финале группы А ранее проиграла ещё одна россиянка Юлия Ляниченко. В итоге соотечественницы боролись за бронзу в утешительных схватках. Гущина выиграла, а Ляниченко уступила украинке Галине Тарасовой.
Дзюдо. Турнир Гран-при. Анталья, Турция Мужчины. Свыше 100 кг  1. Инал Тасоев (Россия). 2. Джавад Махджуб (Иран). 3. Анди Гранда (Куба) и Сунмин Ким (Южная Корея).
Женщины. До 78 кг  1. Сибиль Акбулут (Турция). 2. Лариса Черич (Босния и Герцеговина). 3. Галина Тарасова (Украина) и Анна Гущина (Россия). 5. Юлия Ляниченко (Россия).
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