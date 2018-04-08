Ещё
Турбин не назначил пенальти в пользу «Локомотива»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Турбин не назначил пенальти в пользу «Локомотива» 

Спорт-Экспресс 45 минут назад
На 49-й минуте матча 25-го тура чемпионата России «Локомотив» — «Ростов» арбитр Евгений Турбин принял решение, вызвавшее бурные споры со стороны железнодорожников.
В ходе атаки хозяев поля возник конфликт между Ари и Александром Гацканом. Поначалу, когда игроки еще не вбежали в штрафную площадь ростовчан, нападающий «Локо» нарушил правила, пихнув соперника рукой.
А несколькими секундами позже уже Гацкан умышленно толкнул Ари и сбил его. Причем произошло это уже внутри штрафной площади «Ростова».
В обоих случаях Турбин не стал останавливать игру и продолжил матч, хотя у арбитра были основания сначала наказать штрафным Ари, а затем — 11-метровым ударом Гацкана. (Александр БОБРОВ)
Локомотив М — Ростов
Спорт-Экспресс: последние новости
Английские регбисты будут скрывать татуировки на чемпионате мира в Японии Виллаш-Боаш назвал большим сюрпризом отсутствие в сборной России Дзюбы и Шатова Андре Виллаш-Боаш: "Дзюбу надо понимать"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой293
Нурмагомедов обратился к Макгрегору2
Ягудин с женой попали в больницу28
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Нурмагомедов стал чемпионом UFC42
Видео
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
00:55
Почему посадили звезду отечественного футбола
Футбол Статьи
04:00
Нурмагомедов стал чемпионом UFC
MMA
00:15
Глушаков получил подарок от Буффона
Футбол
01:21
Макгрегор сдался полиции
MMA
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:10
Биатлонистка сборной РФ ответила на «чмошницу»
Биатлон
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение