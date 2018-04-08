Турбин не назначил пенальти в пользу «Локомотива»

На 49-й минуте матча 25-го тура чемпионата России «Локомотив» — «Ростов» арбитр Евгений Турбин принял решение, вызвавшее бурные споры со стороны железнодорожников.

В ходе атаки хозяев поля возник конфликт между Ари и Александром Гацканом. Поначалу, когда игроки еще не вбежали в штрафную площадь ростовчан, нападающий «Локо» нарушил правила, пихнув соперника рукой.

А несколькими секундами позже уже Гацкан умышленно толкнул Ари и сбил его. Причем произошло это уже внутри штрафной площади «Ростова».

В обоих случаях Турбин не стал останавливать игру и продолжил матч, хотя у арбитра были основания сначала наказать штрафным Ари, а затем — 11-метровым ударом Гацкана. ( Александр БОБРОВ

Локомотив М — Ростов