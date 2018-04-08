Стали известны составы «Анжи» и "Спартака" на матч 25-го тура чемпионата России. С первых минут в составе махачкалинцев появятся бывшие футболисты красно-белых Сергей Брызгалов и Павел Яковлев. Капитан «Спартака» Денис Глушаков начнет встречу на скамейке запасных, а с капитанской повязкой команду выведет на поле Дмитрий Комбаров.
"Анжи": Будаков — Данченко, Чансельор, Брызгалов, Яковлев — Антон, Тетрашвили — Хамдамов, Лескано, Маркелов — Будковский.
Запасные — Лория, Сугробов, Мусалов, Жилов, Армаш, Бакаев, Глебов, Хубулов, Поку, Калмыков, Прудников.
"Спартак": Селихов — Петкович, Максимович, Кутепов, Комбаров — Пашалич, Зобнин — Самедов, Ханни, Промес — Луиз Адриану.
Запасные — Ребров, Таски, Боккетти, Миронов, Глушаков, Бакаев, Мельгарехо, Игнатов, Зе Луиш, Роша.
Матч «Анжи» — «Спартак» начнется в 19.00 по московскому времени. «СЭ» проведет онлайн-трансляцию игры.