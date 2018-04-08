«Наполи» на 93-й минуте вырвал победу над «Кьево» 

Завершились три матча 31-го тура чемпионата Италии. Идущий вторым «Наполи» одержал тяжелейшую победу над «Кьево», благодаря голу Амаду Диавара на 93-й минуте. «Верона» минимально выиграла у «Кальяри», «Кротоне» победил «Болонью».
"Наполи" — «Кьево» — 2:1 (0:0) Голы: Стемпиньски, 73 — 0:1, Милик, 89 — 1:1, Диавара, 90+3 — 2:1 "Наполи": Рейна, Тонелли, Руй, Хюсай, Кулибали, Хамшик (Милик, 64), Диавара, Кальехон, Аллан (Зелиньски, 70), Инсинье, Мертенс (Рог, 90).
"Кьево": Соррентино, Бани, Томович, Гобби, Депаоли, Джаккерини (Лерис, 82), Радованович, Бастьен, Ригони, Меджорини (Стемпиньски, 52), Инглезе.
"Верона" — «Кальяри» — 1:0 (1:0) Гол: Ромуло, 36 (с пенальти) — 1:0 "Верона": Николас, Вукович, Супреан, Феррари, Бьянкетти, Ромуло, Фарес, Фоссати, Сукулини (Тупта, 77), Ааронс (Караччоло, 70), Черчи (Валоти, 60).
"Кальяри": Краньо, Пизакане, Романья, Кастан, Ионицэ, Ликояннис (Мианге, 11), Падоин (Коссу, 74), Фараго, Барелла, Сау (Сетер, 58), Паволетти.
"Кротоне" — «Болонья» — 1:0 (1:0) Гол: Сими, 25 — 1:0 "Кротоне": Кордац, Чеккерини, Мартелла, Фараони, Капуано, Барберис, Мандрагора, Стоян, Риччи (Роден, 78), Тротта (Сампиризи, 68), Сими (Тумминелло, 83).
"Болонья": Миранте, Де Мео, Масина, Торосидис, Хеландер, Донса (Джемаили, 46), Пульгар, Верди, Поли (Авенатти, 75), Ди Франческо (Фаллетти, 60), Паласио.