«Наполи» обыграл «Кьево» и отстает от «Юве» на 4 очка

«Наполи» обыграл «Кьево» в матче 31-го тура чемпионата Италии. Неаполитанцы занимают второе место в таблице, отставая от «Ювентуса» на 4 очка. Чемпионат Италии Серия A 31-й тур "Кротоне" — «Болонья» — 1:0 (1:0) Гол: Сими, 25. "Верона" — «Кальяри» — 1:0 (1:0) Гол: Ромулу, 36 — с пенальти. "Наполи" — «Кьево» — 2:1 (0:0) Голы: Стемпиньски, 73 (0:1). Милик, 89 (1:1). Диавара, 90+3 (2:1). Нереализованный пенальти: Мертенс (Н), 51 (вратарь). "Наполи": Пепе Рейна, Мариу Руй , Кулибали, Хюсай, Тонелли, Хамшик (Милик, 64), Аллан (Зелиньски, 70), Диавара, Кальехон, Мертенс (Рог, 90+5), Инсинье.