«Наполи» обыграл «Кьево» и отстает от «Юве» на 4 очка 

«Наполи» обыграл «Кьево» в матче 31-го тура чемпионата Италии. Неаполитанцы занимают второе место в таблице, отставая от «Ювентуса» на 4 очка.
Чемпионат Италии
Серия A 31-й тур "Кротоне" — «Болонья» — 1:0 (1:0)
Гол: Сими, 25.
"Верона" — «Кальяри» — 1:0 (1:0)
Гол: Ромулу, 36 — с пенальти.
"Наполи" — «Кьево» — 2:1 (0:0)
Голы: Стемпиньски, 73 (0:1). Милик, 89 (1:1). Диавара, 90+3 (2:1).
Нереализованный пенальти: Мертенс (Н), 51 (вратарь).
"Наполи": Пепе Рейна, Мариу Руй, Кулибали, Хюсай, Тонелли, Хамшик (Милик, 64), Аллан (Зелиньски, 70), Диавара, Кальехон, Мертенс (Рог, 90+5), Инсинье.