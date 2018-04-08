Ещё
«Наполи» обыграл «Кьево» и отстает от «Юве» на 4 очка
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Наполи» обыграл «Кьево» и отстает от «Юве» на 4 очка 

Спорт-Экспресс 32 минуты назад
«Наполи» обыграл «Кьево» в матче 31-го тура чемпионата Италии. Неаполитанцы занимают второе место в таблице, отставая от «Ювентуса» на 4 очка.
Чемпионат Италии
Серия A  31-й тур  "Кротоне" — «Болонья» — 1:0 (1:0)
Гол: Сими, 25.
"Верона" — «Кальяри» — 1:0 (1:0)
Гол: Ромулу, 36 — с пенальти.
"Наполи" — «Кьево» — 2:1 (0:0)
Голы: Стемпиньски, 73 (0:1). Милик, 89 (1:1). Диавара, 90+3 (2:1).
Нереализованный пенальти: Мертенс (Н), 51 (вратарь).
"Наполи": Пепе Рейна, Мариу Руй, Кулибали, Хюсай, Тонелли, Хамшик (Милик, 64), Аллан (Зелиньски, 70), Диавара, Кальехон, Мертенс (Рог, 90+5), Инсинье.
Спорт-Экспресс: последние новости
Виллаш-Боаш назвал большим сюрпризом отсутствие в сборной России Дзюбы и Шатова Английские регбисты будут скрывать татуировки на чемпионате мира в Японии Владимир Дядюн: "Мне дали шанс, я его дождался"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой292
Нурмагомедов обратился к Макгрегору2
Ягудин с женой попали в больницу28
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Нурмагомедов стал чемпионом UFC42
Видео
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
00:55
Почему посадили звезду отечественного футбола
Футбол Статьи
04:00
Нурмагомедов стал чемпионом UFC
MMA
00:15
Глушаков получил подарок от Буффона
Футбол
01:21
Макгрегор сдался полиции
MMA
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:10
Биатлонистка сборной РФ ответила на «чмошницу»
Биатлон
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение