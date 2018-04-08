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Дубль Уэлбека принёс победу «Арсеналу» в матче АПЛ с «Саутгемптоном»
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Дубль Уэлбека принёс победу «Арсеналу» в матче АПЛ с «Саутгемптоном» 

RT на русском 27 минут назад
Фото: Soccer News
Лондонский «Арсенал» одержал победу над «Саутгемптоном» в матче 33-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Встреча завершилась со счётом 3:2.
В составе подопечных Арсена Венгера дублем отметился нападающий Дэнни Уэлбек, ещё один гол себе в актив записал Пьер-Эмерик Обамеянг.
У гостей отличились форварды Шейн Лонг и Чарльз Остин.
В концовке поединка по одному игроку каждого из коллективов — Мохамед Эль-Ненни и Джек Стивенс — получили прямые красные карточки.
Обе команды сохранили свои позиции в турнирной таблице. «Арсенал» остался на шестом месте, «Саутгемптон» — на 18-м.
Ранее экс-футболист Кэмпбелл заявил, что негатив английских СМИ в отношении России закончится с началом ЧМ-2018 по футболу.
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