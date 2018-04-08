Дубль Уэлбека принёс победу «Арсеналу» в матче АПЛ с «Саутгемптоном»

Лондонский «Арсенал» одержал победу над «Саутгемптоном» в матче 33-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Встреча завершилась со счётом 3:2.

У гостей отличились форварды Шейн Лонг и Чарльз Остин

Обе команды сохранили свои позиции в турнирной таблице. «Арсенал» остался на шестом месте, «Саутгемптон» — на 18-м.

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