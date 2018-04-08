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Стрельникова: для Артёма уик-энд в Бахрейне сложился просто блестяще
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Стрельникова: для Артёма уик-энд в Бахрейне сложился просто блестяще 

Чемпионат.com 25 минут назад
Глава команды Russian Time Светлана Стрельникова прокомментировала победу Артёма Маркелова во второй гонке этапа Формулы-2 в Бахрейне. Его напарник Тадасуке Макино после инцидента на старте финишировал 17-м.
«Уик-энд сложился неплохо, а для Артёма просто блестяще, исключая квалификацию, но кто уже об этом вспоминает? Третье и первое места — блестяще. По традиции, если у одного нашего пилота всё хорошо, то у второго — не очень. На старте второй гонки Тадасуке повредил нос машины о болид Латифи — пришлось совершать ранний пит-стоп. Заодно ему поменяли резину на более мягкую. Естественно, после этого он полетел, но начал слишком сильно расходовать резину — она быстро стёрлась. Что ж, провёл учебную гонку. Надеемся, что в Баку ему будет проще: он теперь понимает, что борьба контактная. Ну а за Артёма я очень рада.
Было не так просто понять новую машину, но всё получилось. Цель Артёма на сезон — борьба за чемпионство, а цель команды — топ-3. Важно, чтобы Макино быстрее вкатился. В квалификации у него уже получилось — дело за борьбой в гонках», — заявила Стрельникова в интервью корреспонденту «Чемпионата» Светлане Амеличкиной.
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