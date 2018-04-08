В экс-игрока сборной Украины по футболу Шовковского стреляла его бывшая теща

Экс-голкипер киевского «Динамо» и сборной Украины Александр Шовковский заявил о том, что в него стреляла из пистолета его бывшая теща, когда он приехал проведать свою дочь. Об этом сообщает «Советский спорт».

"Сначала Аленова Любовь Павловна прицельно в голову кидала в меня камнями, заблаговременно заготовленными с балкона, а потом по мне начала стрелять из пистолета!

Она произвела 3 выстрела целясь в меня. На выстрелы выбежали люди из соседних домов и предложили оказать помощь", — написал Шовковский у себя в фейсбуке.

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