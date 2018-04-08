Полиция в Махачкале прерывает провокации против болельщиков «Спартака» 

Перед матчем 25-го тура чемпионата России «Анжи» — "Спартак" полиция предприняла повышенные меры безопасности. Помимо организации традиционных кордонов сотрудники внимательно наблюдают за тем, что происходят на прилегающей территории.
Так, одному из болельщиков «Спартака» фанаты «Анжи» предложили убрать красно-белый шарф. Но уже через несколько секунд к местным подошли полицейские и сделали предупреждение. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)
Матч «Анжи» — «Спартак» начнется в 19.00 по московскому времени. «СЭ» проведет онлайн-трансляцию игры.
Легкий кордон безопасности перед входом в гостевой сектор #АнжиСпартак pic.twitter.com/DQr1jw42rS
— Dmitriy Zelenov (@ZelenovZ) 8 апреля 2018 г.