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«Наполи» победил «Кьево» в поединке 31-го тура чемпионата Италии
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«Наполи» победил «Кьево» в поединке 31-го тура чемпионата Италии 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
«Наполи» на домашнем поле одержал победу над «Кьево» со счетом 2:1 в поединке 31-го тура итальянской Серии А. Об этом сообщает «Советский спорт».
Счет в матче открыл нападающий «Кьево» Мариуш Стемпиньский, забивший гол на 73-й минуте игры.
Хозяева сравняли счет на 89-й минуте благодаря голу нападающего Аркадиуша Милика.
Победный гол забил Амаду Диавара в добавленное время.
"Наполи", набрав 77 очков, занимает второе место в турнирной таблице итальянского первенства. «Кьево» (29) располагается на 14-й строчке.
Италия — Серия А. 31-й тур Наполи (Неаполь) — Кьево (Верона) — 2: 1  Голы: 0:1 — Стемпиньски — 73, 1:1 — Милик — 89, 2:1 — Диавара — 90+3
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