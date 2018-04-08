«Наполи» победил «Кьево» в поединке 31-го тура чемпионата Италии

«Наполи» на домашнем поле одержал победу над «Кьево» со счетом 2:1 в поединке 31-го тура итальянской Серии А. Об этом сообщает «Советский спорт».

Счет в матче открыл нападающий «Кьево» Мариуш Стемпиньский, забивший гол на 73-й минуте игры.

Хозяева сравняли счет на 89-й минуте благодаря голу нападающего Аркадиуша Милика

Победный гол забил Амаду Диавара в добавленное время.

"Наполи", набрав 77 очков, занимает второе место в турнирной таблице итальянского первенства. «Кьево» (29) располагается на 14-й строчке.

Италия — Серия А. 31-й тур Наполи (Неаполь) — Кьево (Верона) — 2: 1 Голы: 0:1 — Стемпиньски — 73, 1:1 — Милик — 89, 2:1 — Диавара — 90+3