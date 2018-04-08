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«Боруссия» (Д) одержала крупную победу в матче со «Штутгартом»
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«Боруссия» (Д) одержала крупную победу в матче со «Штутгартом» 

Советский спорт 2 часа назад
В составе победителей отличились Кристиан Пулишич, Миши Батшуайи и Максимилиан Филипп. «Боруссия» набрала 51 очко и занимает третье место. У «Штутгарта» 38 очков и девятое место.
В следующем туре «Боруссия» на выезде сыграет с «Шальке», а «Штутгарт» примет «Ганновер».
Чемпионат Германии Бундеслига 29-й тур  «Боруссия» (Дортмунд) — «Штутгарт» — 3:0  Голы: Пулишич, 38, Батшуайи, 48, Филипп, 59  «Боруссия»: Бюрки, Папастатопулос, Шмельцер (Тольян, 64), Пишчек, Топрак, Дауд, Шахин, Ройс (Серхио Гомес, 87), Пулишич, Филипп (Санчо, 80), Батшуайи.
«Штутгарт»: Цилер, Бадштубер, Павар, Инсуа, Аого (Озджан, 68), Гентнер, Аскасибар (Мангаля, 88), Томми (Ларсен, 57), Бек, Гинчек, Гомес.
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