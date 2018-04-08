«Боруссия» (Д) одержала крупную победу в матче со «Штутгартом»

В следующем туре «Боруссия» на выезде сыграет с «Шальке», а «Штутгарт» примет «Ганновер».

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