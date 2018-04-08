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Гол Фарфана принёс «Локомотиву» победу над «Ростовом»
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Гол Фарфана принёс «Локомотиву» победу над «Ростовом» 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: Чемпионат.com
В матче 25-го тура российской Премьер-Лиги «Локомотив» принимал на своём поле «Ростов». Встреча проходила на стадионе «РЖД Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.
Единственный гол в этой встрече записал на свой счёт перуанский полузащитник Джефферсон Фарфан, который отличился на 47-й минуте с передачи Владислава Игнатьева. Таким образом, «Ростов» продлил до пяти матчей свою серию без побед в РФПЛ.
«Локомотив» (52 очка) располагается на первом месте в турнирной таблице РФПЛ, «Ростов» (27) находится на 13-й строчке.
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