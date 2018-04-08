«Боруссия» Дортмунд разгромила «Штутгарт», немного оправдавшись за унижение от «Баварии»

В воскресенье продолжился 29-й тур Бундеслиги. Стартовый матч прошёл в Дортмунде, куда пожаловал «Штутгарт».

Протокол игры

Боруссия Д Штуттгарт

(2:0) Бачуайи Миши 48'

(3:0) Филипп Максимилиан 59'

Запасные: Граль Йенс • Каминьски Марцин • Донис Анастасиос • Аколо Чадрак • Мангаля Орель

08 апреля. Стадион «Сигнал Идуна Парк» (Дортмунд).

Прошлый тур фанаты «Боруссии» вряд ли захотят вспоминать, но нельзя не сказать, что тогда «Бавария» катком прошлась по «шмелям», отправив в ворота Бюрки 6 безответных мячей. Играючи мюнхенцы расправились со своим оппонентом, по делу. Шанс оправдаться перед болельщиками на родном стадионе представился сразу, в гости пожаловал «Штутгарт». Ситуация с травмированными, правда, никак не улучшается. В лазарете находятся Топрак, Загаду, Дурм, Геррейро. Восстанавливаются Ярмоленко, Кагава, Роде, Ройс.

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«Штутгарт» в последнее время играет на удивление уверенно. У команды восьми матчевая беспроигрышная серия, пять из которых команда выиграла. Так, незаметно, «швабы» уже оккупировали восьмую позицию. И в матче с «Боруссией» гости не стушевались, грамотно сдержав хозяев на первых минутах. Дортмундцы тоже действовали в атаке не лучшим образом, видно, что поражение 0:6 сильно ударило по психологии команды.

Ройс только нащупывал свою игру после травмы, поэтому за половину первого тайма «шмели» не смогли пробить даже в сторону ворот Цилера. Ничего не получалось у команд в атаке, но за семь минут до конца первого тайма хозяевам несказанно повезло. Кристиан Пулишич в борьбе с защитником выполнял простой навес с правого фланга, но вместо этого сумел рикошетом от штанги поразить дальний угол ворот. Цилер не рассчитал с выходом, позволив игровому снаряду залететь за шиворот.

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Единственный удар в створ ворот в первом тайме стал голевым, а вторую половину встречи дортмундцы уже провели по-хозяйски. Первая же стоящая атака завершилась вторым голом. Бачуайи пяткой отдал во фланг на Шахина, а сам открылся на линии вратарской. Прострел Нури последовал как раз на Миши. Форвард в касание поразил цель, длинная «стеночка» сыграла. Хозяева продолжили владеть ситуацией, не позволяя гостям угрожать воротам Романа Бюрки.

На исходе часа игры случился и третий гол. Филиппу дали столько свободы в штрафной площади, что он дважды замыкал прострел Лукаша Пищека. Первый удар Максимилиана парировал Цилер, но повторный выстрел оказался в сетке. Кристиан Пулишич в попытке оформить дубль совершил неплохой рейд с фланга в центр и теперь уже акцентировано пробил по воротам. Голкипер сложился и достал мяч в нижнем углу. Затем Цилер ещё парировал удар Филиппа, не позволив и тому дубль оформить.

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Дортмундская «Боруссия» хоть немного отвела душу после разгрома от «Баварии». Победа над «Штутгартом» позволила по максимуму приблизиться ко второй строчке, которую занимает «Шальке». Теперь «кобальтовые» опережают «шмелей» всего на одно очко.